Доминик Рааб лишился поста министра иностранных дел Великобритании

Его преемником стала Элизабет Трасс, которая до последнего времени руководила министерством внешней торговли. Как пишет британская пресса, перевод Рааб в министерство юстиции стало ответом на критику в адрес главы МИДа, который не решил прерывать отпуска в момент кризиса в Афганистане. В момент взятия Кабула он находился на Крите, а после этого, как выяснилось позже, не стал звонить главе МИД Афганистана по поводу эвакуации афганских переводчиков, помогавших британцам. Агентство Reuters пишет, что премьер Борис Джонсон решил провести перестановки в правительстве на фоне общего недовольства действиями кабинета из-за медленного возвращения уровня жизни и доходов к значениям до пандемии.