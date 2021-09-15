Доминик Рааб лишился поста министра иностранных дел Великобритании

Его преемником стала Элизабет Трасс, которая до последнего времени руководила министерством внешней торговли. Как пишет британская пресса, перевод Рааб в министерство юстиции стало ответом на критику в адрес главы МИДа, который не решил прерывать отпуска в момент кризиса в Афганистане. В момент взятия Кабула он находился на Крите, а после этого, как выяснилось позже, не стал звонить главе МИД Афганистана по поводу эвакуации афганских переводчиков, помогавших британцам. Агентство Reuters пишет, что премьер Борис Джонсон решил провести перестановки в правительстве на фоне общего недовольства действиями кабинета из-за медленного возвращения уровня жизни и доходов к значениям до пандемии.
2021-09-15T21:03:37+03:00
2021-09-15T21:24:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2904378-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3525880.jpeg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:03, 15 сентября 2021
Загрузка комментариев...