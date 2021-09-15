В Кировской области нашли пропавшего солдата-срочника с автоматом

Его искали несколько дней. Сам военнослужащий утверждает, что он заблудился, сказали в командовании Центрального военного округа. Солдат пропал в конце прошлой недели, когда возвращался с дежурства в расположение части. Его оружие было без боеприпасов, заверяли в командовании.
2021-09-15T21:01:56+03:00
2021-09-15T21:01:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 15 сентября 2021
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