В Кировской области нашли пропавшего солдата-срочника с автоматом

Его искали несколько дней. Сам военнослужащий утверждает, что он заблудился, сказали в командовании Центрального военного округа. Солдат пропал в конце прошлой недели, когда возвращался с дежурства в расположение части. Его оружие было без боеприпасов, заверяли в командовании.