Цена газа в Европе этим вечером упала до 800 долларов за тысячу кубометров

Перед этим она поднималась до 970, приводит агентство ТАСС данные специализированной биржи. По мнению экспертов, дальнейшая стоимость топлива будет зависеть от ситуации на рынке газа в Азии, погоды в Европе и сроков запуска «Северного потока — 2». Основными причинами роста они считают приближение зимнего периода и низкую заполняемость европейских хранилищ.