Жительница Калининграда, осужденная по делу о госизмене, объявила голодовку

Антонина Зимина протестует в связи с условиями содержания в СИЗО, пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на письмо осужденной. Зимина жалуется на то, что в камере, куда ее перевели, антисанитария, вместе с ней к голодовке присоединились еще четыре женщины.

В прошлом году суд приговорил Антонину Зимину к 13 годам лишения свободы, а ее мужа Константина Антонца — к 12 с половиной годам. Их признали виновными по статье о госизмене. Супругов обвиняли в том, что они раскрыли личность офицера ФСБ, который был гостем на их свадьбе, и передали эту информацию спецслужбам Латвии.