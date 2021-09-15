The Wall Street Journal: Администрация Facebook скрыла от общественности результаты исследования о вреде Instagram

Администрация Facebook, как утверждает газета The Wall Street Journal, скрыла от общественности результаты исследования о вреде Instagram. В нем говорится, что для девочек-подростков социальная сеть с фотографиями является инструментом «социального сравнения». Отредактированные снимки негативно сказываются на самооценке и принятии собственной внешности. Таким образом они усугубляя проблемы с восприятием тела для каждой третьей девочки-подростка, подчеркивают авторы презентации, которая оказалась в распоряжении газеты. Согласно исследованию 2019 года, подростки называют Instagram причиной депрессии и тревоги. Кроме того, они жаловались на зависимость от приложения и неспособность отказаться от него из-за нехватки самоконтроля. По информации WSJ, Facebook, которой принадлежит сервис, не хотел делиться результатами проведенных исследований ни с общественностью, ни с властями.