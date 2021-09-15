Британская медиакорпорация ВВС сообщает о расколе в руководстве афганской группировки «Талибан»

Ее лидеры разругались после создания временного правительства Афганистана, утверждают источники журналистов. Камнем преткновения, говорят собеседники ВВС, стал вопрос о том, кто из лидеров движения больше всего сделал для захвата Афганистана и, соответственно, заслуживает больше власти в новом кабинете министров — главными участниками конфликта стали сооснователь «Талибана», бывший главный переговорщик с США Абдул Гани Барадар и один из лидеров запрещенной в России группировки «Сеть Хаккани» Халил Хаккани. «Талибан» также была признана в России террористической группировкой и запрещена.

