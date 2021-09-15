Более десятка осужденных объявили голодовку в ульяновской колонии

Как сказали агентству «Интерфакс» в тюремном ведомстве, заключенные таким образом выражают недовольство режимом содержания. Они отбывают наказание, в частности, за убийства, бандитизм, разбой, наркоторговлю, вымогательство с применением насилия. Все они находятся под контролем медицинского персонала. Тем временем интернет-издание «Медиазона» пишет сот ссылкой на правозащитников, что голодовку объявили три десятка человек. И она может быть связана с избиением заключенного.
2021-09-15T20:03:19+03:00
2021-09-15T20:03:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 15 сентября 2021
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