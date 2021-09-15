Более десятка осужденных объявили голодовку в ульяновской колонии

Как сказали агентству «Интерфакс» в тюремном ведомстве, заключенные таким образом выражают недовольство режимом содержания. Они отбывают наказание, в частности, за убийства, бандитизм, разбой, наркоторговлю, вымогательство с применением насилия. Все они находятся под контролем медицинского персонала. Тем временем интернет-издание «Медиазона» пишет сот ссылкой на правозащитников, что голодовку объявили три десятка человек. И она может быть связана с избиением заключенного.