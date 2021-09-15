Футболисты московского «Спартака» проиграли дома польской «Легии» со счетом 0:1

Это был первый матч группового этапа Лиги Европы. Единственный гол забил полузащитник гостей Лирим Кастрати на 91-й минуте матча. Во втором туре «Спартак» в гостях сыграет с «Наполи» 30 сентября. Групповой этап Лиги Европы завершится 9 декабря.