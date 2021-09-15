Футболисты московского «Спартака» проиграли дома польской «Легии» со счетом 0:1

Это был первый матч группового этапа Лиги Европы. Единственный гол забил полузащитник гостей Лирим Кастрати на 91-й минуте матча. Во втором туре «Спартак» в гостях сыграет с «Наполи» 30 сентября. Групповой этап Лиги Европы завершится 9 декабря.
2021-09-15T19:32:56+03:00
2021-09-15T20:02:54+03:00
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19:32, 15 сентября 2021
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