Руководство Армении выразило готовность к переговорам о нормализации отношений с Турцией

Премьер-министр Никол Пашинян сказал, что собирается поднять эту тему в ходе саммита ОДКБ в Душанбе. Он добавил, что Ереван получил от Анкары позитивные импульсы о начале разговора. Теперь должны последовать конкретные действия, подчеркнул Пашинян. Несмотря на общую границу, отношений между Арменией и Турцией нет почти тридцать лет. В прошлом году армянские власти неоднократно обвиняла соседнее государство в оказании помощи Азербайджану в ходе военных действий в Нагорном Карабахе.
2021-09-15T19:32:32+03:00
2021-09-15T19:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 15 сентября 2021
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