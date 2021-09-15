Руководство Армении выразило готовность к переговорам о нормализации отношений с Турцией

Премьер-министр Никол Пашинян сказал, что собирается поднять эту тему в ходе саммита ОДКБ в Душанбе. Он добавил, что Ереван получил от Анкары позитивные импульсы о начале разговора. Теперь должны последовать конкретные действия, подчеркнул Пашинян. Несмотря на общую границу, отношений между Арменией и Турцией нет почти тридцать лет. В прошлом году армянские власти неоднократно обвиняла соседнее государство в оказании помощи Азербайджану в ходе военных действий в Нагорном Карабахе.