Суд в Подмосковье арестовал двух задержанных по подозрению в убийстве жительницы села Бужаниново

Из-за этого преступления в населенном пункте в понедельник прошел стихийный сход, а властям пришлось экстренно переселять общежитие мигрантов. Оба задержанных, как сообщалось, выходцы из Средней Азии, но к расселенному общежитию отношения не имели. Власти Подмосковья тем временем поручили полиции усилить наблюдение за местами компактного проживания мигрантов.