Суд в Подмосковье арестовал двух задержанных по подозрению в убийстве жительницы села Бужаниново

Из-за этого преступления в населенном пункте в понедельник прошел стихийный сход, а властям пришлось экстренно переселять общежитие мигрантов. Оба задержанных, как сообщалось, выходцы из Средней Азии, но к расселенному общежитию отношения не имели. Власти Подмосковья тем временем поручили полиции усилить наблюдение за местами компактного проживания мигрантов.
2021-09-15T19:32:16+03:00
2021-09-15T19:32:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 15 сентября 2021
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