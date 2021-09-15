ВОЗ не возобновит регистрацию российской вакцины от коронавируса без повторной проверки

Всемирная организация здравоохранения не возобновит регистрацию российской вакцины от коронавируса без повторной проверки. Она требует допустить ее представителей на фабрику по производству препарата, которая вызвала ранее нарекания. До этого момента процесс регистрации останется в замороженном состоянии, приводит агентство Reuters слова представителя ВОЗ. Ранее сообщалось, что претензии возникли к предприятию «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод», расположенном в Башкирии. В Росздравнадзоре тогда отвечали газете РБК, что контроль за вакцинами идет в несколько этапов.