The Insider: кандидат в Госдуму Анатолий Вассерман связан с бизнесменом Евгением Пригожиным

Его имя обнаружили журналисты в списке получающих деньги от пригожинских фирм в компании с платными провластными комментаторами, которых также называют «троллями». Сам Вассерман, который идет самовыдвиженцем, в разговоре с The Insider признал связь с Пригожиным. В интернете он регулярно критикует либеральную оппозицию и Алексея Навального. Но ранее не было известно, что он получает при этом деньги от компаний, связанных с человеком, которого в прессе также называют «поваром Путина». Российские власти считают The Insider иностранным агентом.
2021-09-15T19:05:48+03:00
2021-09-15T19:10:52+03:00
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19:05, 15 сентября 2021
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