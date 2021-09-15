Почти 4 часа находятся в отделе полиции некоторые задержанные сегодня на Красной площади

Четыре человека пытались развернуть транспарант во время акции против политических репрессий. Пятый задержанный – корреспондент, который ее освещал. О ситуации с задержанными «Эху Москвы» рассказал адвокат правозащитного проекта ОВД-Инфо Сергей Тельнов.

Также, по сведениям правозащитников, этим вечером в центре Москвы были задержаны еще три человека. Двое проводили одиночные пикеты против «Единой России» на Пушкинской площади. Один – на Манежной – в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили к выборам.