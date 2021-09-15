ООН призывает ввести мораторий на внедрение ИИ, который может угрожать правам человека

С такой инициативой выступила представитель Управления по правам человека Пегги Хикс. Хикс добавила, что без немедленного сдвига в решении вопросов разработки искусственного интеллекта, существующий вред будет умножаться в масштабе и со скоростью. Уже сейчас известно, что силовые структуры во многих странах используют разработки в этой области для слежки за гражданами, распознавания личности и взлома устройств.
2021-09-15T19:04:18+03:00
2021-09-15T19:06:08+03:00
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19:04, 15 сентября 2021
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