ООН призывает ввести мораторий на внедрение ИИ, который может угрожать правам человека

С такой инициативой выступила представитель Управления по правам человека Пегги Хикс. Хикс добавила, что без немедленного сдвига в решении вопросов разработки искусственного интеллекта, существующий вред будет умножаться в масштабе и со скоростью. Уже сейчас известно, что силовые структуры во многих странах используют разработки в этой области для слежки за гражданами, распознавания личности и взлома устройств.