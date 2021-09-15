Politico: Украина может получить от США израильскую систему «Железный купол»

В обеих странах считают, что она может понадобиться для защиты от России.

Некоторые члены американского конгресса предлагают поставить Украине две тактические системы противоракетной обороны Iron Dome или «Железный купол». Об этом со ссылкой на источник сообщает сетевое издание Politico. Оно предположило, что речь идёт о комплексах, которые ранее американские власти решили приобрести у Израиля, однако позже возникли проблемы с их интеграцией в систему вооружённых сил США.

Речь идёт о ПРО наподобие тех, которые защищают израильскую территорию от обстрелов. Они должны перехватывать ракеты, которые летят с расстояния от четырёх до семидесяти километров. Эта система разработана израильской компанией Rafael при участии США.

Тем временем публикация американского интернет-издания появилась и на сайте президента Украины. Там эту информацию назвали первым результатом недавнего визита главы республики Владимира Зеленского в Вашингтон.

Еще в августе США обещали поставить Украине пакет военной помощи на сумму в шестьдесят миллионов долларов. Он, как отмечали в Пентагоне, помимо прочего включает в себя противотанковые системы «Джавелин».