Ъ: Московские спортшколы отказывают в зачислении детям, чьи родители не соглашаются на сбор их персональных данных

Московские спортшколы, как пишет газета «КоммерсантЪ», отказывают в зачислении детям, чьи родители не соглашаются на сбор их персональных данных. При этом взрослых предупреждают, что с начала сентября все камеры в школах начнут подключать к системе распознавания лиц или датчикам движения. Эксперты говорят, что законность даже сбора согласий вызывает вопросы, а дополнительные сложности возникнут при попытке разобраться, идет ли речь просто о персональных данных или о биометрии.
2021-09-15T18:32:47+03:00
2021-09-15T18:32:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 15 сентября 2021
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