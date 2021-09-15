Ъ: Московские спортшколы отказывают в зачислении детям, чьи родители не соглашаются на сбор их персональных данных

Московские спортшколы, как пишет газета «КоммерсантЪ», отказывают в зачислении детям, чьи родители не соглашаются на сбор их персональных данных. При этом взрослых предупреждают, что с начала сентября все камеры в школах начнут подключать к системе распознавания лиц или датчикам движения. Эксперты говорят, что законность даже сбора согласий вызывает вопросы, а дополнительные сложности возникнут при попытке разобраться, идет ли речь просто о персональных данных или о биометрии.