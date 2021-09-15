Издатель интернет-издания «Тайга.инфо» пожаловался в полицию на угрозы

Виктор Чистяков написал заявление на одного из героев публикаций, бывшего начальника новосибирской государственной жилищной инспекции Евгения Пономарева, рассказали в редакции. В материале представители новосибирских управляющих компаний жаловались на покровительство некоторым фирмам со стороны властей. Сам чиновник ушел в отставку почти 3 года назад, после митинга против коррупции в жилищной инспекции. Позже он купил одну из управляющих компаний и ее возглавил.