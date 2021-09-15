Британский премьер Борис Джонсон произвел перестановки в правительстве

В том числе сменил министра иностранных дел. Доминик Рааб переведен на должность министра юстиции. Ранее его критиковала оппозиция из-за того, что глава МИД ушел в отпуск в момент наступления боевиков признанной террористической и запрещенной в России группировки «Талибан» в Афганистане. Он оставался на отдыхе также в момент начала эвакуации британцев из Афганистана. Новым министром иностранных дел стала бывший глава министерства международной торговли Лиз Трасс.