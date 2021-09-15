Цена газа в Европе впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров

Главный фактор продолжающегося роста цен на природный газ в Европе связан с низким уровнем его запасов в европейских подземных хранилищах, — отмечают зарубежные наблюдатели. С подробностями — Ринат Валиулин.

«Рейтер» сообщает, что на начало текущей недели резервы газа в европейских газохранилищах составляли примерно 70 процентов, что на 15 процентов ниже среднего уровня за последние 5 лет. Помимо этого существует еще целая совокупность причин, среди которых — довольно быстрое, на фоне идущей на спад пандемии, восстановление экономик как Азии, так и Европы.

Компания «Голдман Сакс» на днях заявила, что высокие цены на энергетических рынках Европы могут отразиться и на ряде товарных рынков по всему миру, поскольку их запасы истощаются.

Русскоязычный украинский портал Экономическая правда также обращает внимание на то, что Европа в настоящее время пока не может рассчитывать на дополнительные поставки газа, поскольку ряд отключений прерывают потоки из Северного моря. Гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах , как ожидается может закрыться на три года раньше запланированного срока, что дополнительно усиливает рост цен на рынке. Кроме того, отмечает украинское издание, продолжает влиять “ истощение российским Газпромом своих европейских газохранилищ, что увеличивает дефицит газа на рынке. В то же время, транзит через Украину газовый монополист наращивать отказывается”.

Специализированное издание naturalgasintel.com отмечает, что построенный Северный поток-2 пока не может начать работу без сертификации со стороны Федерального сетевого агентства Германии. Регулятор, уточняет сайт Голоса Америки, должен удостовериться, что трубопровод соответствует правилам Евросоюза, которые требуют, чтобы его владелец был отделен от поставщиков газа, когда он достигает и пересекает немецкие воды и территорию. На днях на сайте агентства появилось сообщение, что период сертификации займет до 4 месяцев.

Глава компании Нафтогаз Украины на днях напрямую связал повышение цен на газ с политикой российского Газпрома, который «просто ограничивает поставки газа в Европу».

Запуск газопровода «Северный поток-2» сбалансирует цены на рынке газа в Европе, — считают в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что потребности в газе большие, помимо этого непонятно, какая будет зима.

Экономист, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин в нашем эфире отметил, что рост цен на газ действительно является большой экономической новостью, но эта ситуация не станет судьбоносной. Сонин добавил, что в этом году выросли цены вообще на всё из-за роста инфляции.