Россия следит за ситуацией на Корейском полуострове после появления информации о запусках ракет, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва призывает страны, находящиеся в этом регионе, не нагнетать напряженность

Министр обороны Японии по итогам заседания Совета Безопасности заявил, что запущенные КНДР ракеты все же упали в пределах японской экономической зоны.

Южнокорейские военные сегодня также запустили ракету с подводной лодки. Президент страны Мун Чже Ин сказал, что Сеул продолжит разработку ракет для сдерживания КНДР.