Во Флориде идёт подготовка первому запуску космической ракеты без профессиональных астронавтов на борту

Он состоится в три часа ночи по московскому времени.

Ракета Crew Dragon частной компании Space X должна будет стартовать с мыса Канаверал. Экипаж состоит из четырёх человек. Командир – 38-летний миллиардер Джаред Исаакман. Он опытный пилот, однако на космическом корабле полетит впервые. Предполагается, что и предприниматель, и остальные члены команды в последнее время проходили курс интенсивной подготовки.

Это будет первый полёт Space X без профессиональных астронавтов. Корабль проведёт на орбите три дня. Всё это происходит в рамках благотворительной акции по сбору денег для детского исследовательского центра. Экипаж также возьмет с собой электронный патент на музыкальную композицию, чтобы позже в этих же целях его продать. Об этом рассказывала член команды Хейли Арсено: «Это попытка собрать средства для больницы святого Иуды. Мы берём с собой NFT хита группы Kings of Leon, запустим его на орбите, а потом его выставят на аукционе. Участие в этой акции так важно. Мы очень взволнованы перед стартом.»

Исаакман скупил все четыре места на борту. Миссию он назвал Inspiration4. Предполагается, что каждый из членов команды олицетворяет вдохновляющее положительное качество. Арсено – бывший пациент, а ныне сотрудник американской детской исследовательской больницы имени Святого Иуды – это надежда. Преподаватель Крис Сеймброски, который жертвовал деньги этому медицинскому учреждению – щедрость. Предприниматель Сиан Проктор, которая выиграла конкурс на запуск лучшего стартапа – процветание, а сам Исаакман – лидерство.



На ближайшие несколько месяцев Space X запланировала еще три таких полёта. Предполагается, что вся техника автоматизирована, и космическим туристам не понадобится каким-либо образом управлять запуском или приземлением.