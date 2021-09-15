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18:21, 15 сентября 2021

Суд в Москве отказался смягчить приговор актеру Михаилу Ефремову

Суд в Москве отказался смягчить приговор актеру Михаилу Ефремову, который получил 7,5 лет колонии по делу о смертельном ДТП в центре столицы. Ефремов общался с судебной коллегией по видеосвязи из колонии в Белгородской области. Актер вновь раскаивался в содеянном и говорил о том, что может не дожить до окончания срока.

Адвокаты актера просили приобщить к делу обращение почти полусотни известных деятелей культуры, которые считают, что приговор Ефремову можно смягчить, однако суд с этим не согласился.

Один из защитников актера, Петр Хархорин назвал решение кассационной инстанции необоснованным.

В свою очередь, представитель потерпевших Александр Добровинский считает решение суда законным.

ДТВ, виновником которого признали Ефремова, произошло в июне прошлого года. Ранее актер выплатил компенсацию родственникам погибшего.


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