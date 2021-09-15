В красноярском поселке уволили режиссера, который собирал деньги на туалет для местного театра

Режиссер Дмитрий Турков переехал из Петербурга, чтобы развивать единственный профессиональный таежный театр, в конце прошлого года. По его словам, формальной причиной увольнения стало то, что у него закончился контракт. Продлевать его не стали якобы из-за того, что он не справился со своими должностными обязанностями. Режиссер рассказал, что о планах его уволить он узнал в начале года и пытался исправить положение, но поддержки от Министерства культуры не получил. Он уверен, что настоящим поводом увольнения стал сбор денег на теплый туалет в театре вместо того, который находится на улице.

Это привлекло внимание к тем проблемам, о которых хотели умолчать, считает Турков. Директор театра в поселке Мотыгино Татьяна Ткачук, в свою очередь, утверждает, что ему предлагали новые условия с более долгим пребыванием здесь, и он просто не согласился.

Турков начал собирать деньги осенью прошлого года на сайте Planeta.ru. Все собранные отправил проекту «Театр Села». В рамках него в Калужской области создается детский театр.

Спектакли Дмитрия Туркова входили в лонг-листр «Золотой маски» и были участниками различных фестивалей. Вместе с режиссером из театра ушли и несколько актеров.