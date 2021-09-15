Песков: Удаленный формат не влияет на работу президента России

Удаленный формат не влияет на работу президента России, — утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Владимир Путин решил изолироваться из-за того, что в его окружении есть инфицированные коронавирусом.

За последние сутки в России выявили почти 19 тысяч инфицированных коронавирусом, что почти на тысячу больше, чем накануне. Резкий скачок заболеваемости в Санкт-Петербурге – там за день выявили более полутора тысяч инфицированных.

Госпитализация пациентов в с коронавирусом в Петербурге резко выросла до 300 человек в сутки. Количество свободных коек, наоборот, снижается.

Новые данные о заболеваемости коронавирусом в Петербурге указаны в городском официальном «Перечне показателей эпидемиологической ситуации». Госпитализация за сутки выросла более чем на 60%. Что характерно, подобный рост наблюдался и в прошлую среду. За две недели рост заболеваемости составил порядка 20%, а рост госпитализаций — 17%. Также на сегодняшний день в Петербурге занято почти 75 % коронавирусных коек. В реанимации находятся более 400 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключили — 156 пациентов. На дому лечатся более 19 тысяч петербуржцев. За все время пандемии в городе от COVID-19 умерло более 21 тысячи человек. Пик смертей пришелся на третью волну, а самой масштабной по количеству заразившихся стала вторая волна. Отметим, что независимые аналитики в эфире «Эха Москвы в Петербурге» сообщали, что по косвенным признакам в городе начинается четвертый подъем заболеваемости коронавирусом. Однако, чтобы судить о том, как он будет развиваться, необходимо еще несколько недель непрерывных наблюдений.