Команда Навального опубликовала свои рекомендации по кандидатам в депутаты Госдумы

Речь идет о так называемом «умном голосовании», главной целью которого является противостояние кандидатам от Единой России.

Один из создателей проекта Иван Жданов рассказал «Эху Москвы», что список основан на показателях работы каждого конкретного кандидата в округе. Иван Жданов считает, что внимание общества к «умному голосованию» велико из-за беспрецедентного давления на оппозиционных кандидатов со стороны властей.

Напомним, — перед выборами Роскомнадзор начал блокировать сервисы «умного голосования», ссылаясь на его связь с Фондом борьбы с коррупцией, который признан экстремистской организацией и иностранным агентом.

Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров считает, что власти и дальше будут прилагать все усилия, чтобы бороться с инициативами соратников Навального.

Отметим, что сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил свой список кандидатов на выборы в Госдуму. Он призвал жителей столицы принять участие в голосовании, которое будет проходить с 17 по 19 сентября.

