В ближайшие часы Европарламент обсудит вопрос непризнания результатов еще не состоявшихся в России выборов.

В тексте доклада Европарламента сказано, что Евросоюз должен быть готов не признавать новый парламент России. В этом случае предполагается, что будет приостановлено членство страны в международных организациях с парламентскими ассамблеями. В частности, если выборы признают фальсифицированными, а в ходе их проведения выявят нарушения демократических принципов, может быть пересмотрено членство России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

При этом в Европарламенте отмечают, что необходимо разделять российский народ и власть, поскольку сами люди являются прямыми жертвами режима президента Владимира Путина, заверил постоянный докладчик Европарламента по России литовец Андрюс Кубилюс.

В Брюсселе также называют поправки к Конституции, принятые в прошлом году незаконными. На основании этого Европарламент намерен осудить любые попытки Путина переизбраться на новый президентский срок после мая 2024 года.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что западные страны продолжают атаки на Россию. Она считает, что они должны сами показывать пример демократии. Захарова считает, что в России все хорошо с международным наблюдением на выборах в Госдуму. По ее словам, приедут около 250 человек из 50 стран.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что за рубежом будут использовать различные технологии для дискредитации итогов выборов в нашей стране, в том числе и социальные сети. На завтрашнее заседание комиссии приглашены представители американских IТ-компаний. Парламентарии пригрозили им ужесточением ответственности за нарушение российских законов.

Слова о вмешательстве западных стран в российские выборы кажутся жалкими политологу Дмитрию Орешкину.