Заморозки до -4 ожидаются в Подмосковье в течение трех дней, предупреждает МЧС

В это связи ведомство советует людям, кто страдает сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу, передает агентство ТАСС. Пешеходам быть внимательными, переходя дорогу, а водителям — снизить скорость движения и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Потепление ожидается к концу месяца.