Заморозки до -4 ожидаются в Подмосковье в течение трех дней, предупреждает МЧС

В это связи ведомство советует людям, кто страдает сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу, передает агентство ТАСС. Пешеходам быть внимательными, переходя дорогу, а водителям — снизить скорость движения и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Потепление ожидается к концу месяца.
2021-09-15T17:32:30+03:00
2021-09-15T17:32:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 15 сентября 2021
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