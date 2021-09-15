Адвокат задержанных на Красной площади активистов сообщил, что двоим их них хотят вменить неповиновение полиции. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал юрист «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.

«Пока то, что вменяют, известно касаемо двух задержанных, они находятся в камере, им хотят вменить, по крайней мере на словах, статью 19.3, неповиновение представителю власти», – сообщил он.

Адвокат отметил, что его подзащитные настаивают на том, что противоправных действий они не совершали. «В чем заключалось неповиновение полиции абсолютно непонятно, сами мои подзащитные это отрицают. Поскольку никакого неповиновения они не оказывали, они лишь участвовали в мирной публичной акции, реализовывали свое право на свободу выражения мнений и свободу собраний», – уточнил он.

Тельнов сообщил, что один из задержанных пожаловался на применение к нему насилия. «К одному из них применили насилие, мы вызвали скорую помощь, ждем, на шее у него красные пятна, он говорит — ссадины», – пояснил адвокат.

Он также рассказал, что среди задержанных есть журналист. «Всего пять задержанных, один журналист, который снимал произошедшее, у него отобрали пресс-карту, редакционное задание, у всех отобрали телефоны», – заключил С.Тельнов.

В Москве на Красной площади задержаны пять человек. Они развернули плакат с надписью «Свободу Навальному».