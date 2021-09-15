Американский журнал Time включил Алексея Навального в список ста самых влиятельных людей года

Российский оппозиционный политик находится в категории «Кумиры», в которой также представлены принц Гарри и его супруга Меган Маркл. В сопроводительном тексте, который написал шахматист и общественный деятель Гарри Каспаров, говорится, что Навальный поставил на кон все, чтобы изменить ситуацию в своей стране. И другой альтернативы этому он не видел. Политик с начала года находится в колонии, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

