В Кировской области суд освободил из колонии осуждённого за пытки сотрудника ФСБ

Пострадавший от его действий уже оспорил это решение.

Кирово-Чепецкий районный суд вместо четырёх лет колонии общего режима назначил бывшему офицеру ФСБ Илье Кирсанову один год и десять месяцев ограничения свободы. Об этом со ссылкой на материалы дела пишет интернет-издание «Медиазона». В документах сказано, что наказание смягчили из-за положительных характеристик заключённого – у него есть поощрение от начальника колонии, а также из-за его «активной позиции» по исправлению и признанию вины.

Илья Кирсанов получил срок в 2019-ом году. Суд признал офицера ФСБ виновным в превышении должностных полномочий с применением оружия. Он во время обыска с помощью охотничьего карабина пытал предпринимателя Игоря Саликова, у которого позже диагностировали разрыв прямой кишки, ушиб мочевого пузыря и другие травмы.

Пострадавший рассказал изданию, что узнал о решении суда случайно. Помощник судьи сказал ему, что никто и не обязан оповещать потерпевших о подобных случаях. Саликов в свою очередь подал апелляцию.

Хотя бывшего офицера ФСБ и освободили в том числе и из-за признания вины, на суде он утверждал о своей невиновности. Кирсанов говорил, что потерпевший вместе с супругой сфабриковали доказательства.