Следствие предъявило обвинение фигуранту дела о гибели двух человек на юго-востоке Москвы

Сотруднику компании, который проводил обработку от насекомых магазина «Магнит» на Совхозной улице, грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее правозащитники говорили, что сам задержанный, Антон Котов, вины не признает.

Следствие напоминает, что семья, в которой скончались позже бабушка и внучка, купили арбуз в том самом магазине, причиной смерти могло стать вещество против насекомых. Его позже обнаружили в пробах арбуза. В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Сообщалось, что в том же доме от отравления пострадали несколько человек