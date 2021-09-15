Европарламент планирует утвердить сегодня резолюцию о стратегии отношений России и ЕС

В частности, сообщается, что депутаты призывают Брюссель к готовности не признавать предстоящие думские выборы. В документе отмечается, что репрессии Кремля в отношении кандидатов от оппозиции, свободных СМИ или НПО подрывают легитимность и справедливость выборов. Накануне во время дебатов депутат от Литвы Андрюс Кубилюс выразил уверенность, что ЕС не сможет наладить диалог с Россией, пока у власти остается Владимир Путин.

Поправки к Конституции, которые в России приняли в прошлом году, в тексте доклада Европарламента называют «незаконно принятыми», и в связи с этим там содержится рекомендация осудить любые попытки Владимира Путина остаться у власти после мая 2024 года.