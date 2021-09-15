Руководителя театра в Красноярском крае уволили после того, как он начала сбор средств на теплый туалет

Вместе с петербургским режиссером Дмитрием Турковым ушли еще несколько актеров, пишет местное интернет-издание «Красноярск-онлайн». Он уверен, что его уволили именно за то, что режиссер привлек внимание к проблемам, которые не хотели решать и о которых хотели умолчать. Профессиональный те6атра в поселке Мотыгино считается одним из уникальных в стране. Собирать деньги на ремонт туалета для того, чтобы актрисам во время репетиций не приходилось ходить по морозу в туалет на улице. Местные власти увольнение режиссера пока не прокомментировали.

