«Русская служба ВВС»: Дмитрий Медведев в течение года боролся за то, чтобы стать спикером Госдумы

Дмитрий Медведев, как утверждает «Русская служба ВВС», в течение года боролся за то, чтобы стать спикером Госдумы. Против этого, как рассказали журналистам два десятка источников в органах власти, выступил замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Экс-премьер, а ныне зампред Совета безопасности пытался вернуть формальный статус влиятельной политической фигуры, говорится в расследовании издания. В частности, он пытался нарастить свою публичную активность перед съездом партии «Единая Россия». Но в итоге не вошел в первую пятерку кандидатов.
2021-09-15T16:34:33+03:00
2021-09-15T17:27:05+03:00
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16:34, 15 сентября 2021
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