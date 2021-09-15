«Русская служба ВВС»: Дмитрий Медведев в течение года боролся за то, чтобы стать спикером Госдумы

Дмитрий Медведев, как утверждает «Русская служба ВВС», в течение года боролся за то, чтобы стать спикером Госдумы. Против этого, как рассказали журналистам два десятка источников в органах власти, выступил замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Экс-премьер, а ныне зампред Совета безопасности пытался вернуть формальный статус влиятельной политической фигуры, говорится в расследовании издания. В частности, он пытался нарастить свою публичную активность перед съездом партии «Единая Россия». Но в итоге не вошел в первую пятерку кандидатов.