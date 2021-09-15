Руководство Роскосмоса отрицает сообщения о прекращении разработки сверхтяжелой лунной ракеты

В прежнем облика она создаваться не будет, средства направлены на создание метановых технологий, на базе которых займутся строительством аппарата, пояснил сегодня глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что это даст возможность сделать ракету многоразовой. Ранее о приостановке работ объявили в самарском Ракетно-комическом центре «Прогресс».