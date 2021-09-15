Суд в Кировской области отпустил из колонии бывшего сотрудника ФСБ, который пытал карабином предпринимателя в Санкт-Петербурге. Илье Кирсанову заменили четыре года колонии общего режима на год и 10 месяцев ограничения свободы, пишет интернет-издание «Медиазона». Решение, по его сведениям, было принято на основании положительных характеристик из колонии, «активной позиции по исправлению» и признания вины. После инцидента с карабином врачи диагностировали потерпевшему повреждения внутренних органов.
2021-09-15T16:33:28+03:00
2021-09-15T17:31:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2904210-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:33, 15 сентября 2021
Загрузка комментариев...