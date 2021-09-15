Суд в Кировской области отпустил из колонии бывшего сотрудника ФСБ, который пытал карабином предпринимателя в Санкт-Петербурге. Илье Кирсанову заменили четыре года колонии общего режима на год и 10 месяцев ограничения свободы, пишет интернет-издание «Медиазона». Решение, по его сведениям, было принято на основании положительных характеристик из колонии, «активной позиции по исправлению» и признания вины. После инцидента с карабином врачи диагностировали потерпевшему повреждения внутренних органов.