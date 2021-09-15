США могут поставить Украине систему противоракетной обороны «Железный купол», пишет интернет-издание Politico. С такой инициативой выступила часть членов американского Конгресса. В законопроекте о новом оборонном бюджете говорится о том, что Пентагон должен представить варианты потенциальной продажи или передачи «существующих систем» Киеву. В администрации украинского президента Владимира Зеленского уже назвали такую информацию «первыми результатами» его визита в США. Разработками «Железного купола» занимается Израиль.