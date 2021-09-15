Представителей компаний Apple и Google пригласили в четверг на встречу с членами Совета Федерации

Комиссия по суверенитету хочет обсудить сообщения о вмешательстве в российские выборы, передает агентство РИА Новости. В частности, по словам представителей комиссии, такие обвинения звучат в отношении технологических платформ обеих американских корпораций. В Роскомнадзоре ранее поясняли, что расценивают как вмешательство поддержку проекта Алексея Навального «Умное голосование».

