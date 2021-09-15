Попова: Запрет на макароны по-флотски и колбасу в школьном меню обусловлен высоким риском развития микроорганизмов

Запрет Роспотребнадзора на макароны по-флотски, блины и колбасу в школьных меню обусловлен высоким риском развития микроорганизмов в этих блюдах. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила глава ведомства Анна Попова. Анна Попова добавила, что Роспотребнадзор пересмотрел всю свою нормативную базу из 421 нормативного документа, и теперь правила и рекомендации для граждан описаны в 11 документах.
2021-09-15T16:07:31+03:00
2021-09-15T17:31:54+03:00
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16:07, 15 сентября 2021
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