В ФСБ обвинили сотрудников украинской разведки в подготовке подрыва газопровода в Крыму

В Федеральной службе безопасности утверждают, что украинская разведка действовала на территории республики с помощью объединения «Меджлис крымскотатарского народа», внесенного в список экстремистских и запрещенного в России.

Его члены Асан и Азиз Ахтемовы якобы были исполнителями при подрыве газопровода в крымском селе в августе этого года. По данным ФСБ, сотрудники херсонского отделения Главного управления разведки Украины обучали их азам минно-взрывного дела. За диверсию им пообещали заплатить около двух тысяч долларов.

В начале сентября в Крыму задержали зампреда «Меджлиса» Наримана Джелялова. Он, как уверяет следствие, выступал посредником между украинской разведкой и предполагаемыми исполнителями. Его сначала подозревали в пособничестве, затем обвинение ужесточили до непосредственного участия в диверсии.

Отметим, что «Меджлис крымскотатарского народа» существует с 1991 года. В течение многих лет его члены выступают за права представителей своего народа.

В ФСБ «Меджлис» назвали главным проводником реваншистской политики и модератором протестных и сепаратистских настроений в Крыму.