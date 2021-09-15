Газпром отчитался, что в 25 регионах России уже включили отопление — почти на неделю раньше, чем в прошлом году. Отопительный сезон в Москве начался в понедельник. На сегодняшний день отопление включили более чем в половине жилых домов и социальных объектов, — говорят в мэрии.