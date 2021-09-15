Газпром отчитался, что в 25 регионах России уже включили отопление — почти на неделю раньше, чем в прошлом году. Отопительный сезон в Москве начался в понедельник. На сегодняшний день отопление включили более чем в половине жилых домов и социальных объектов, — говорят в мэрии.
2021-09-15T15:36:40+03:00
2021-09-15T15:36:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:36, 15 сентября 2021
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