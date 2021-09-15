СК просит арестовать сотрудника частной компании, который проводил дезинсекцию в магазине Магнит на юго-востоке Москвы

Следственный комитет просит арестовать сотрудника частной компании, который проводил дезинсекцию в магазине Магнит на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя ведомства.

Напомним, — речь идет о расследовании дела о смертельном отравлении на Совхозной улице.