Памфилова призвала членов избирательных комиссий «гнать подальше людей», которые будут оказывать на них давление

Глава ЦИК Элла Памфилова сегодня призвала членов избирательных комиссий «гнать подальше людей», которые будут оказывать на них давление во время проведения предстоящих выборов. Она назвала их «мерзавцами». По словам Памфиловой, избирательная система России должна пройти предстоящее голосование так, чтобы каждый член избиркома мог честно смотреть людям в глаза. Она уточнила, что представители избирательных комиссий прошли необходимое обучение. Памфилова подчеркнула, что подавляющее число избирательных участков обеспечено камерами видеонаблюдения.