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15:03, 15 сентября 2021

Сенатор-единоросс Климов обвинил европейских чиновников в подготовке планов по управлению российскими гражданами

Сенатор-единоросс Андрей Климов обвинил европейских чиновников в подготовке планов по управлению российскими гражданами. Он связал это с документом, посвященным отношениям с Россией, который сегодня рассмотрят в Европарламенте.

В докладе, по которому сегодня вечером проголосуют депутаты Европарламента, написано предложение руководству ЕС начать прямое управление российским народом. Об этом объявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. По его словам, в частности, там предлагается не признавать парламентские, которые пройдут на этих выходных.

Документ, о котором идёт речь, официально представили в Европарламенте накануне. Доклад составили под руководством бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса. В нём говорится, что Брюссель должен быть готов не признать грядущие выборы, если они будут признаны сфальсифицированными и проведёнными в нарушение международных правил. В случае, если депутаты проголосуют за этот документ, он будет иметь рекомендательный характер для Еврокомиссии и Совета ЕС.

Помимо этого, Климов добавил, что на ближайшее заседание его комиссии приглашены руководители или представители американских компаний Apple и Google. Оно будет посвящено попыткам вмешательства в Российские выборы. Сенатор отметил, что у него есть серьёзные примеры нарушения российского
законодательства со стороны глобальных интернет-компаний.

О вмешательстве американских корпораций в российские выборы сегодня рассказал и министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, информацию об этих случаях уже передали американскому послу.


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