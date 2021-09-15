Объединение журналистов-расследователей OCCRP объявило о прекращении работы на территории России.

Главный редактор проекта Дрю Салливан рассказал, что таким образом они пытаются защитить сотрудников от давления на независимую журналистику со стороны Кремля. Салливан также уверен, что в нынешних условиях работать в России просто небезопасно.

Журналистам уже предложили покинуть территорию страны. Те же, кто не согласился это сделать, получили выходное пособие и помощь со стороны проекта в поиске новой работы. Дрю Салливан подчеркнул, что объединение продолжит работать и выпускать расследования о коррупции в России.

«Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) был создан в 2007 году журналистами-расследователями со всего мира. Одной из самых громких стала публикация «Панамского архива», в котором были раскрыты имена политиков, уклоняющихся от уплаты налогов.

Летом этого года сразу несколько российских журналистов, работающих в «Проекте по расследованию коррупции и организованной преступности», были признаны российскими властями иностранными агентами.