Школьный учитель из Геленджика Азамат Гутов призвал коллег не принимать участия в фальсификации выборов. На сайте профсоюза «Альянс учителей» опубликован адрес электронной почты, на который учителя могут присылать сообщения о принуждении к участию в фальсификациях.
2021-09-15T14:39:24+03:00
2021-09-15T14:39:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:39, 15 сентября 2021
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