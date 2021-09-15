Школьный учитель из Геленджика Азамат Гутов призвал коллег не принимать участия в фальсификации выборов. На сайте профсоюза «Альянс учителей» опубликован адрес электронной почты, на который учителя могут присылать сообщения о принуждении к участию в фальсификациях.