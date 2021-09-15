Евросоюз готов реформировать миграционную политику в Шенгенской зоне для борьбы с наплывом мигрантов – об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она обвинила в миграционном кризисе Белоруссию, назвав действия местных властей попыткой дестабилизировать Европу.
2021-09-15T14:37:42+03:00
2021-09-15T14:54:06+03:00
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14:37, 15 сентября 2021
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