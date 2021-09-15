Евросоюз готов реформировать миграционную политику в Шенгенской зоне для борьбы с наплывом мигрантов – об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она обвинила в миграционном кризисе Белоруссию, назвав действия местных властей попыткой дестабилизировать Европу.