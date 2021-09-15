Запуск газопровода «Северный поток-2» сбалансирует цены на рынке газа в Европе, — считают в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что потребности в газе большие, помимо этого непонятно, какая будет зима.

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров. Многие эксперты связывают это с повышенным спросом в условиях, когда хранилища заполнены не полностью.