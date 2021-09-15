Ракетно-космический центр «Прогресс» остановил разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, — сообщил агентству РИА Новости руководитель центра Дмитрий Баранов. По его данным, работы прекращены на стадии технического проектирования, но могут возобновиться, если такое решение примет Роскосмос. Глава ведомства Дмитрий Рогозин в свою очередь сообщил, что ракета будет создана позже – деньги перенаправлены на другие проекты.
2021-09-15T14:34:48+03:00
2021-09-15T14:52:04+03:00
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14:34, 15 сентября 2021
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