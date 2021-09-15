В Москве кассационный суд оставил без изменения приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. Актер высказал опасение, что может не дожить в колонии до окончания срока.

С судом Михаил Ефремов общался по видеосвязи из колонии в Белгородской области. Актер стоял или изредка сидел в тесной клетке, он был в кепке и черной маске на лице. Ефремов старался бодро отвечать на вопросы коллегии второго кассационного суда. Он попросил смягчить ему приговор. Актер, получивший 7,5 лет исправительной колонии за гибель человека в ДТП, рассказал, что за решеткой у него обострились хронические заболевания и не исключил, что может умереть за решёткой, если срок ему оставят без изменений.

Ефремов:

Адвокаты осуждённого подчеркивали, что он полностью возместил ущерб близким погибшего и раскаялся в том, что совершил. Кроме того напоминали о его участии в благотворительной деятельности. Представители потерпевших и прокурор просили оставить приговор без изменений, называя доводы защиты безосновательными. Прокурор сказал при этом, что актёр уже больше не может принести пользу обществу в связи с ухудшением его состояния здоровья. После заседания лишённый статуса адвоката представитель потерпевших Александр Добровинский признался, что его не оставило равнодушным выступление осужденного.

Ефремов в июне прошлого года в центре Москвы врезался в машину, в которой погиб водитель Сергей Захаров, он работал курьером. Следствие пришло к выводу, что актёр в момент случившегося был в состоянии алкогольного опьянения.